Arriva l'app anti-Covid per misurare la febbre da remoto

(ANSA) - CAGLIARI, 05 AGO - Un'estate all'insegna del turismo e della sicurezza a prova di Covid grazie a Kalmo MAWI Vital, un'applicazione per smartphone in grado di monitorare giornalmente i parametri vitali di clienti e dipendenti degli stabilimenti balneari. Il servizio sbarca in Sardegna in una delle spiagge più rinomate del sud-est dell'Isola, Cala Sinzias, a Costa Rei, sul litorale di Castiadas. Ad usufruire della app è il lido Tamatete, che la utilizzerà per il proprio personale.

Studiato dalla veneziana Venicecom, l'applicazione è semplice ed efficace: la fase di controllo del lavoratore viene virtualmente spostata direttamente a casa attraverso la app, lasciando a lui il compito di misurare la propria temperatura corporea e gli altri parametri vitali giornalmente prima di recarsi al lavoro, compilando un semplice e veloce questionario.

Grazie ad un termometro bluetooth per la misurazione automatica della temperatura corporea, che restituisce un semaforo rosso in caso di valori anomali o verde in caso di normalità, ogni mattina viene quindi svolto un triage da remoto.

"Il Lido Tamatete ha creduto nella nostra idea che potrebbe estendersi a tutti i lidi, e potenzialmente a tutte le aziende italiane, e non, che vorranno dotarsene - spiega Pierluigi Aluisio, fondatore e presidente di Venicecom - In Kazakhistan, per esempio, è già in uso nelle più importanti società di oleodotti e compagnie petrolifere del Paese, e i casi di Covid, in una nazione in cui ci sono elevati contagi, sono molto limitati se non azzerati". "La tutela della salute e il benessere dei nostri clienti per noi sono sempre al primo posto - dice Daniele Bellandi, titolare dello stabilimento - La soluzione Kalmo ci ha convinti sin da subito per la praticità di utilizzo, la semplicità di funzionamento e l'efficacia del monitoraggio, non più all'ingresso del lido, ma direttamente a casa dei ragazzi del nostro staff". (ANSA).