Di Francesco sbarcato a Cagliari, selfie coi tifosi

E' sbarcato a Elmas il nuovo allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco. L'aereo proveniente da Roma è atterrato in anticipo, intorno alle 12.20. Il nuovo tecnico è sbucato dal gate degli arrivi circa venti minuti dopo. Ad attenderlo un folto gruppo di tifosi. Qualcuno ha intonato il coro: "Eusebio uno di noi". Di Francesco ha indossato subito la sciarpa rossoblu. E sotto gli occhi della Digos (ma non c'è stato bisogno di alcun intervento perché la situazione era sotto controllo) si è infilato in un'auto fatta arrivare dal Cagliari. Nessuna parola con i giornalisti, solo un saluto, qualche selfie e un largo sorriso dopo essersi tolto la mascherina antiCovid. Poi un arrivederci alla presentazione di questo pomeriggio a Palazzo Doglio.