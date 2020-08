Coronavirus: salgono a 3 i contagi sull'isola di Carloforte

(ANSA) - CAGLIARI, 04 AGO - Altri due casi di Covid-19 a Carloforte, l'isola sulla costa sud occidentale della Sardegna.

Lo ha confermato il sindaco Salvatore Puggioni stasera in una diretta streaming su Facebook. L'informazione è stata comunicata questa mattina al primo cittadino dalla Asl. Si tratta di due giovani risultati positivi al tampone . E c'è un collegamento, ha spiegato Puggioni, con il caso positivo registrato ieri in paese. "Non è il caso di diffondere panico e diffondere inutili allarmismi", ha sottolineato il sindaco. (ANSA).