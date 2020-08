Basket: Dinamo in ritiro al Geovillage, arriva Bendzius

Archiaviato il lavoro atletico di Aritzo, la Dinamo Banco di Sardegna ha iniziato al Geovillage di Olbia la seconda fase della preparazione in vista della stagione agonistica 2020-2021 che vedrà i biancoblu impegnati, come sempre negli ultimi anni, su tre fronti: la Supercoppa italiana che inizierà a fine agosto, il campionato nazionale di Lega A, e la Basketball Champions League. A Olbia ha raggiunto la squadra anche Eimantas Bendzius, che si è sottoposto alle visite mediche eseguite dal Medical Dinamo Lab.

Oltre ai consueti controlli di inizio stagione, per il giocatore lituano tampone e test sierologico per accertare la negatività al Covid-19. Resta in attesa di ultimare la quarantena Jason Burnell, arrivato sull'isola lo scorso 23 luglio, mentre il giocatore serbo Vasa Pusica raggiungerà il gruppo il 9 agosto.

Prima dell'avvio ufficiale delle gare, i ragazzi di coach Pozzecco proveranno schemi e muscoli nel Torneo City of Cagliari dove, dal 20 al 22 agosto, andrà in scena il triangolare con Olimpia Milano e Reyer Venezia. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il calendario delle sfide: giovedì 20 alle 20:30 ci sarà il match con le scarpette rosse dell'Olimpia Milano, venerdì 21 sfida tra Milano e Venezia, sabato 22 chiusura con la partita tra Dinamo e Reyer Venezia.