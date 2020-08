Banda ultralarga: fibra Tiscali in 170 comuni della Sardegna

Tiscali amplia la copertura della connessione ultraveloce fino a 1 Gbps in tutta la Sardegna, raggiungendo grazie alla tecnologia NGA (Next Generation Access) ulteriori 170 Comuni, in zone dove la fibra era finora scarsamente presente. In questo modo, arrivano a 236 i comuni sardi in cui Tiscali rende disponibile i servizi infibra. La società sarda è in grado di offrire nei comuni di nuova copertura il pacchetto UltraInternet Fibra in modalità FTTC (Fiber to the cabinet, con velocità fino a 200 Mbps), o FTTH (Fiber to the home, con velocità fino a 1 Gigabit), a seconda della copertura. Tiscali fa sapere in una nota di "confermare così ancora una volta l'impegno nel portare avanti la sua missione: garantire a tutti i cittadini il diritto all'accesso a servizi internet ultra veloci e la sua particolare attenzione alla Sardegna".