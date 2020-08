Incendi: bollino rosso in Sardegna, elicotteri in azione

Prosegue l'allarme per gli incendi in Sardegna in una delle giornate più calde di questa estate, con temperature che superano i 40 gradi. Nove elicotteri del Corpo forestale regionale e due Canadair della flotta nazionale stanno intervenendo su diversi roghi che imperversano sul territorio regionale. Nel Sassarese, a Uri, sono impegnati due elicotteri e un Canadair, mentre l'altro velivolo della Protezione civile nazionale e altri due elicotteri stanno operando sulle fiamme a Sarule, nel Nuorese. Ulteriori due elicotteri sono in volo nelle campagne di Bonorva, nel Sassarese, mentre sono 3 i mezzi aerei della flotta regionale impiegati a Orgosolo (Nuoro).

Durante la mattina si erano alzati in volo altri mezzi aerei: un velivolo del Corpo forestale proveniente dalla base di Villasalto sta intervenendo su un incendio nelle campagne di Burcei (Cagliari), in località Is Canargius. Un altro elicottero proveniente dalla base di Anela, sta intervenendo a Bonorva (Sassari), in località Madruncula, mentre un terzo mezzo aereo, della base di Villasalto, sta intervenendo a Nurri (Sud Sardegna), in località M. Cugussì.