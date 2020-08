Asinara destinazione per matrimoni in mezzo alla natura

L'Asinara si propone come destinazione ideale per convolare a felici nozze. il Comune di Porto Torres ha deciso di estendere anche all'isola parco il progetto di promozione turistica Destination Wedding, già avviato due anni fa nelle aree verdi e monumentali cittadine.

La campagna pubblicitaria partirà con la diffusione di uno shooting video e fotografico: gli scorci di straordinaria bellezza dell'Asinara saranno resi ancora più suggestivi da riprese aeree, foto e video di allestimenti sostenibili e di pregio. Un progetto portato avanti insieme con il portale Wedding to Sardinia, voluto dalla Camera di Commercio del Nord Sardegna e da Promocamera.

L'obiettivo è pubblicizzare il territorio del parco nell'ambito del turismo matrimoniale, nazionale e internazionale, attraverso un servizio fotografico e videografico di ispirazione, realizzato nelle zone di maggiore interesse dell'isola. La serie di scatti e video studiati per la campagna promozionale è stata curata da imprenditori e artisti locali, sfruttando le più affascinanti località dell'Asinara, da Fornelli a Stretti, passando per Cala d'Oliva sino ad arrivare a Punta della Scomunica, la vetta panoramica dalla quale si scorge tutto il profilo dell'isola. Per gli allestimenti sono stati scelti solo materiali naturali, candelabri di legno e fiori tipicamente mediterranei che sbocciano in estate.