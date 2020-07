Autunno in Barbagia diventa digitale, appuntamento al 2021

(ANSA) - NUORO, 31 LUG - Autunno in Barbagia, la manifestazione itinerante conosciuta come Cortes Apertas, promossa dalla Camera di Commercio di Nuoro e dall'Aspen, nel 2020 per decisione degli organizzatori, sarà interamente digitale.

I week end affollati da settembre a dicembre in giro per i 32 paesi del circuito, in tempi di pandemia, è meglio evitarli ed è per questo che nasce la vetrina "I Capolavori di Autunno in Barbagia", uno spazio dedicato alla promozione turistica dei Comuni e degli operatori economici della Barbagia e all'e-commerce delle loro produzioni locali.

Il 2020 sarà dunque un anno di sperimentazione alla scoperta di nuovi pubblici attraverso l'e-commerce dei manufatti e dei prodotti enogastronomici barbaricini. La macchina organizzativa che da 24 anni lavora all'evento, si concentra ora sulla vetrina digitale 2020, che promuoverà la cultura l'enogastronomia e l'artigianato artistico dei 32 paesi della Barbagia direttamente a casa degli ospiti, che si spera possano essere accolti di nuovo nel 2021. "L'accelerazione del processo di digitalizzazione di Autunno in Barbagia è un segno di questi tempi e una straordinaria occasione per rendere fruibile online l'immenso patrimonio identitario e produttivo del nostro territorio - afferma il presidente dell'Aspen, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Nuoro, Roberto Cadeddu - Costruiremo un'apposita sezione promozionale dove, con la collaborazione delle amministrazioni comunali e delle imprese che parteciperanno all'evento compiremo un ulteriore passo nel futuro, preparando il campo per un'edizione 2021 ricca di nuovi pubblici incontrati sul web".

L'appuntamento con "I Capolavori di Autunno in Barbagia" è per settembre, a breve saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti sulle pagine social di Autunno in Barbagia. (ANSA).