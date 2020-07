Migranti: due nuovi sbarchi nel sud Sardegna, arrivano in 8

(ANSA) - CAGLIARI, 29 LUG - Le condizioni del mare e l'assenza di vento hanno favorito anche questa mattina due nuovi sbarchi di migranti, dopo i 15 arrivati durante la notte a Sant'Antioco. Bloccati altri otto cittadini algerini. In particolare una motovedetta dei carabinieri ha intercettato un barchino con a bordo cinque migranti mentre si avvicinava alla spiaggia di Porto Pino, nel Comune di Sant'Anna Arresi. I migranti sono stati fatti sbarcare e sono stati affidati a una pattuglia dei carabinieri di Tratalias e agli agenti del Commissariato di Carbonia. Altri tre migranti sono stati invece rintracciati da una pattuglia dei militari dell'Arma della Stazione di Giba, mentre si allontanavano a piedi dalla spiaggia di Porto Pino. Tutti i migranti sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastir, dove rimarranno in quarantena insieme agli altri connazionali arrivati nelle ultime 72 ore.

Tra di loro ci sono anche tre algerini risultati positivi al coronavirus che attualmente sono in isolamento. (ANSA).