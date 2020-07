Uccise coetaneo ad Alghero, condannato a 15 anni e 4 mesi

Il Gup di Sassari, Michele Contini, ha condannato a 15 anni e quattro mesi di reclusione per omicidio volontario Lukas Saba, il giovane di Alghero accusato di aver ucciso l'amico e coetaneo Alberto Melone durante una festa in casa nel centro di Alghero. Il pm Mario Leo aveva chiesto 16 anni per l'imputato, presente oggi in aula nell'udienza a porte chiuse. Saba è stato condannato inoltre a pagare una provvisionale di 100mila euro per ciascun genitore della vittima, oltre all' interdizione dai pubblici uffici.

La sera dell'omicidio i due ragazzi avevano lasciato il bar dei genitori di Alberto Melone insieme agli amici poi si erano intrattenuti nel monolocale che Saba usava come punto d'appoggio quando faceva tardi: lì era stato esploso un colpo di pistola, l'imputato ha sempre sostenuto che si era trattato di un tragico incidente.