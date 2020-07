Prestazioni sanitarie nei tempi previsti,apre sportello Acli

Prestazioni sanitarie specialistiche urgenti in 72 ore, visite non urgenti entro 30 giorni, diagnosi strumentali in 60 giorni, altri esami programmati entro 180 giorni. Questo è ciò che la legislazione italiana prevede in materia di tempi d'attesa per le prestazioni sanitarie: aiutare il cittadino ad ottenere tempistiche corrette è l'obiettivo di AcliSalute. A partire da domani, mercoledì 15 luglio, lo sportello, già attivo a Sassari da qualche mese, verrà aperto anche a Cagliari in via Roma 173 (secondo piano) il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 9.30 alle 12.

"Uno dei problemi più gravi che attanaglia il sistema sanitario regionale sono i lunghi tempi d'attesa cui i cittadini devono sottostare per ottenere le prestazioni - spiega il presidente di Acli Cagliari Mauro Carta -. Capita troppo spesso che le tempistiche vadano oltre ben oltre quanto previsto dalla normativa e questo non è accettabile: il servizio sanitario è tenuto per legge a erogare le prestazioni in prossimità della residenza e in tempi definiti. Per questo motivo abbiamo deciso di aprire anche a Cagliari lo sportello ACLISalute".

Il servizio, gratuito, è pensato per aiutare i cittadini a verificare se i tempi di attesa comunicati dalla sanità siano giustificati e se si ha diritto al rimborso delle prestazioni se si è stati costretti a rivolgersi alla sanità privata (per informazioni è possibile chiamare il numero 3517032849 o scrivere una mail a sportellosalute@aclicagliari.it).