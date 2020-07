Moda e auto di lusso, riapre Waterfront Costa Smeralda

(ANSA) - OLBIA, 10 LUG - Le grandi firme internazionali della moda, del design e dell'arte riaprono la stagione delle vacanze di lusso a Porto Cervo.

Sabato 11 luglio, il Waterfront Costa Smeralda riaccende il palcoscenico affacciato sul molo del Porto vecchio, tra yacht esclusivi e un panorama da sogno. Nella passerella lungo i "con-temporary store" del villaggio, si potranno ammirare le concept car di Ares Design che presenterà alcuni tra i suoi esemplari più originali.

Tra le griffe più rinomate ci sono Bmw con la derivazione sportiva del lusso rappresentata dalla sua serie 8 Cabrio e Jaguar Land Rover con i suoi modelli più prestigiosi. Per la nautica sarà il fascino intramontabile di Riva a coniugare tecnologia, tradizione ed eleganza, e San Lorenzo con le sue sperimentazioni di design asimmetrico che hanno conquistato più volte l'ADI Design Index.

Deodato Arte quest'anno avrà a disposizione anche un palcoscenico all'esterno, dove organizzare performance live, presentazioni ed esposizioni dei rappresentanti più quotati dell'arte contemporanea mondiale, impreziosite quest'anno da capolavori dei maestri veneziani Tiziano, Canaletto e Tintoretto. Al Waterfront Costa Smeralda, la cui gestione è stata affidata anche quest'annno da Smeralda Holding a Filmmaster Events, sarà presente anche il Comune di Arzachena con il suo Pod in cui racconterà la varietà dell'offerta turistica del comprensorio: non solo mare e spiagge ma anche tradizioni e cultura millenarie. Per rispondere all'esigenza di sicurezza dettata dall'emergenza covid19, la Nikki Beach Lounge disporrà di una zona salotto più estesa per consentire un distanziamento ottimale alla propria clientela e mantenere intatto il richiamo delle serate di Porto Cervo, con Dj set internazionali. (ANSA).