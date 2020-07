Calcio: Cagliari ricorda vittime Covid di Bergamo

Cagliari vicina a Bergamo in memoria delle vittime del Covid-19. Al momento dell'ingresso in campo della partita di Serie A alla Sardegna Arena con l'Atalanta, il capitano rossoblù Nainggolan ha consegnato al collega De Roon una teca con la maglia del Centenario e una frase per rendere omaggio a chi non c'è più.

Sui cartelloni Led intorno al campo la scritta "Uniti nel ricordo delle vittime", con i loghi di entrambe le squadre. Sui social del Cagliari anche una speciale illustrazione dedicata proprio all'emergenza che ha colpito pesantemente la città lombarda.