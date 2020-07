Mercati civici di Cagliari, stop ingresso limitato clienti

(ANSA) - CAGLIARI, 03 LUG - Stop al conteggio dei clienti: eliminato l'obbligo del contingentamento degli ingressi nei mercati civici di Cagliari. La regola vale per le strutture al chiuso e all'aperto e per il mercato ittico.

Da domani, sabato 4 luglio, niente limitazioni, ma rimane l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Resta anche l'obbligo, per gli operatori e per i clienti, di usare le mascherine.

Una particolare attenzione è quindi richiesta a tutti i concessionari e gli operatori del mercato, spiega il Comune: saranno direttamente responsabili del mantenimento della distanza minima fra i clienti del loro box, dell'uso delle mascherine e della messa a disposizione di tutti i presidi sanitari di igienizzazione richiesti dalle disposizioni attualmente in vigore. (ANSA).