Maturità: Solinas, "in bocca al lupo agli studenti"

Un caloroso "in bocca al lupo" ai 13 mila studenti sardi, che da oggi sono impegnati nell'esame di maturità, è stato rivolto dal presidente della Regione Christian Solinas. "Per tutti questo è uno dei momenti indimenticabili della vita - afferma Solinas - sempre ricordato ed evocato come una grande sfida. Per voi che sostenete l'esame in condizioni del tutto eccezionali e, speriamo, irripetibili, lo sarà forse ancora di più".

"Sarà il ricordo di una tappa fondamentale della vita accompagnata da una difficile esperienza. Ma voi, cari ragazzi - prosegue il presidente - avete già vinto la vostra sfida, insieme alle vostre famiglie, ai vostri amici, ai vostri cari.

Siete il simbolo della Sardegna che riprende a vivere, a lavorare, a sperare. Questo esame di maturità accende una luce di speranza. E a ciascuno di voi, insieme ai miei auguri affettuosi, rivolgo questo invito di Seneca: anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli la speranza".

PAIS, BUON LAVORO AGLI STUDENTI. "Buon lavoro, la Sardegna per ripartire ha bisogno anche dell'entusiasmo e delle competenze dei giovani". Così il presidente del Consiglio regionale Michele Pais nel suo messaggio di in bocca al lupo ai circa tredicimila studenti sardi impegnati negli esami di maturità. "Una prova - ha ricordato Pais - caratterizzata dalle rigidissime regole imposte dall'emergenza sanitaria. Sono sicuro che i nostri ragazzi la affronteranno con sicurezza e competenza e concluderanno il ciclo di studi nelle scuole superiori con la consapevolezza che la vita futura che dovranno affrontare, nonostante le difficoltà, sarà impegnativa ma ricca di soddisfazioni".