Stalking: siglato anche a Cagliari protocollo "Zeus"

(ANSA) - CAGLIARI, 12 GIU - Un percorso finalizzato al miglioramento della gestione delle emozioni e del controllo dei propri impulsi destinato a chi riceve un ammonimento dal Questore per reati come lo stalking, la violenza domestica e di genere. Dopo Milano anche a Cagliari, seconda città in Italia, è stato siglato tra Questura e Cipm Sardegna (Centro Italiano per la Promozione e la Mediazione), il protocollo d'intesa denominato "Zeus".

Il protocollo introduce nei decreti di ammonimento emessi dal Questore la cosiddetta "ingiunzione trattamentale". I soggetti ai quali viene notificato l'ammonimento per atti persecutori e violenza domestica potranno rivolgersi al Cipm per intraprendere un percorso finalizzato al miglioramento della gestione delle emozioni e del controllo dei propri impulsi.

"L'adesione al protocollo - ha evidenziato il Questore Pierluigi D'Angelo - sarà accolta favorevolmente. Il protocollo Zeus rappresenta un importante strumento di prevenzione per queste tipologie di violenza". Gli ammoniti per atti persecutori e per violenza domestica, in sede di notifica presso la Divisione Anticrimine della Questura verranno esortati a rivolgersi al Cipm per intraprendere il percorso.Successivamente il Cipm Sardegna, che si avvale di un'equipe di lavoro multidisciplinare (avvocati, criminologi, psicoterapeuti, sociologi, educatori e mediatori), comunicherà alla Questura la partecipazione o l'abbandono del percorso da parte del soggetto. Comportamenti che il Questore di Cagliari valuterà come sintomatici o meno del persistere della pericolosità sociale.

"Da quando è stato siglato il protocollo a Milano - ha evidenziato la Rappresentante Legale del Cipm Sardegna, Susanna Murru - su circa 220 casi abbiamo registrato 180 adesioni, con un calo della recidiva". (ANSA).