Rogo vicino azienda agricola Tramatza, spento con elicottero

Iniziano a preoccupare i primi incendi che si stanno verificando in Sardegna. Oggi se ne contano ben 17 due dei quali sono stati spenti grazie all'intervento di due elicotteri della flotta regionale. In un caso, a a Tramatza (Oristano) in località Crugullonis, le fiamme hanno minacciato un'azienda agricola, ma sono state spente dall'intervento del mezzo aereo e dagli uomini del Corpo forestale della Stazione di Oristano, di Forestas e dei Vigili del fuoco di Oristano prima che arrivassero alla struttura..

L'altro rogo si è verificato sempre nell'Oristanese, a Bosa, in località Riu Turas: qui sono andati in fumo circa due ettari di macchia mediterranea.