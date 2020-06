Coronavirus: Gimbe, meno tamponi in Sardegna

Incremento dei tamponi diagnostici per il Covid 19 nella settimana dal 4 al 10 giugno rispetto a quella precedente, ma in Sardegna i controlli diminuiscono. Mentre la media nazionale aumenta del 4,6% (+9.431) in Sardegna si registra una riduzione assoluta pari a -232 tamponi. È il risultato del monitoraggio degli ultimi sette giorni della Fondazione GIMBE sul coronavirus.

"L'attività di testing - afferma il presidente Nino Cartabellotta- finalizzata all'identificazione dei nuovi casi, alla tracciatura dei contatti e a loro isolamento continua a non essere una priorità per molte regioni: purtroppo, nella gestione di questa fase dell'epidemia, in particolare dove la diffusione del virus non sembra dare tregua, la strategia delle 3T non è adeguata".