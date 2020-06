Carabinieri: reati in calo nel Cagliaritano (-12%)

Anche a Cagliari oggi è stato celebrato il 206/mo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. In mattinata al Comando Legione Carabinieri Sardegna, si è tenuta una simbolica cerimonia in cui il comandante della Legione, il generale di Divisione Giovanni Truglio e il Prefetto di Cagliari Bruno Corda, hanno deposto una corona di alloro ai piedi del monumento ai caduti.

Per l'occasione il gen. Truglio ha voluto ricordare la storia dei fratelli Walter e Roberto Frau che a distanza di diversi anni sono stati protagonisti di due atti eroici. Il primo nel 1995 mentre era di pattuglia con il collega Ciriaco Carru, in località Perde Semene, agro di Chilivani, fu investito da una pioggia di proiettili, sparati dai banditi nascosti nella macchia. Reagirono, risposero al fuoco. Ma rimasero a terra, uccisi da una banda che stava organizzando un assalto a un portavalori.

Il brigadiere Roberto Frau è stato protagonista a Porto Torres il 27 aprile 2018 di un altro atto di eroismo: ha bloccato un uomo che stava aggredendo i familiari e durante le fasi è stato accoltellato. A causa delle gravi ferite riportate Frau ha dovuto lasciare il servizio, ma il suo testimone è stato raccolto dal figlio maggiore Walter che si è arruolato nell'Arma. Oggi è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio dell'attività svolta dai carabinieri del Comando provinciale di Cagliari impegnati in questi primi mesi del 2020 non solo nelle attività di prevenzione e contrasto all'illegalità anche anche in quelle al rispetto delle norme entrate in vigore per frenare la diffusione del Covid-19.

Su questo fronte, complessivamente, i militari dipendenti dal Comando provinciale hanno controllato oltre 33mila persone, sanzionandone quasi 900. I carabinieri del Comando Provinciale, da giugno 2019 a giugno 2020, hanno perseguito quasi 16mila delitti, arrestando 683 persone e denunciandone 4.146. I reati registrano un calo del 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sette gli omicidi commessi, tutti risolti con l'arresto dei responsabili; tre i tentati omicidi anche in questo caso tutti scoperti.