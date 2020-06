Carabinieri: diminuiscono furti e rapine a Oristano

Anche a Oristano cerimonia solenne per celebrare l'anniversario della fondazione dell'Arma dei carabinieri. Questa mattina il comandante provinciale, Domenico Cristaldi, alla presenza del prefetto di Oristano ha deposto, in onore ai caduti, una corona d'alloro sulla targa di intitolazione della caserma all'appuntato scelto Renzo Lampis, ucciso il 2 aprile 1994 a San Basilio mentre era impegnato nella cattura di un latitante. L'anniversario della fondazione è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio dell'attività svolta dal Comando provinciale dei carabinieri di Oristano. Nei dodici mesi appena trascorsi si registra una riduzione del 5,4% dei reati. Diminuiscono i furti pari al 33.9% e le frodi informatiche pari al 24,1%. I reparti del Comando provinciale di Oristano hanno proceduto per 1793 reati che corrispondono al 77% di quelli complessivamente registrati nell'intera provincia, scoprendone 593 (ossia il 33% di quelli perseguiti).

Arrestate 114 persone, 711 i denunciati. Importante l'attività contro il traffico e lo spaccio di droga: 38 le persone arrestate e 23 i denunciati, sequestrati 480 chili di droga e oltre 5mila piante di cannabis indica. Sul piano dell'attività di controllo del territorio e dei servizi di prevenzione generale, tra giugno 2019 e maggio 2020 sono state svolte oltre 21.000 pattuglie, che hanno consentito di controllare 59.192 persone e 44.837 veicoli.