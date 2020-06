Travolta da auto pirata a Cagliari, preso l'investitore

È stato inchiodato da alcuni frammenti dell'auto rimasti sull'asfalto dopo l'investimento, ma anche dalle riprese delle telecamere della zona e da alcune testimonianze. È un 87enne cagliaritano il pirata della strada che ieri ha travolto una donna di 51 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali, in via della Pineta, senza fermersi a prestare soccorso. L'uomo è stato denunciato, Sequestrata anche l'auto, una Renault Modus, trovata vicino all'abitazione dell'anziano con chiari segni dell'incidente.

Sono bastate poco più di 24 ore agli agenti della Polizia municipale di Cagliari, sezione infortunistica, per risalire al conducente e al veicolo. Fondamentali si sono rivelati i frammenti ritrovati sul luogo dell'impatto, le immagini raccolte dai diversi sistemi di videosorveglianza presenti in zona e il racconto di alcuni testimoni. La vittima è ricoverata al Brotzu di Cagliari in fin di vita: operata, è stata trasferita in Rianimazione.