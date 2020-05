Fase 2:menu del ristorante è virtuale,un'app azzera la carta

Un'app per gestire in autonomia i menù digitali delle attività di ristorazione, assicurare la tutela della salute di clienti e lavoratori e assecondare il nuovo modo di 'vivere' il ristorante, creando la possibilità per camerieri e commensali di interagire in maniera innovativa, sentendosi a proprio agio nonostante i cambiamenti. È UnoMenù, la web app ideata e sviluppata da Uno Srl, azienda algherese specializzata in soluzioni informatiche, dopo l'analisi delle esigenze di mercato scaturita dal confronto con diversi ristoratori, che hanno contribuito a definire le caratteristiche ritenute più utili e gradite in un menù digitale, che abbandona totalmente la carta. UnoMenù è digitale, pratico, veloce, aggiornato e a portata di click.

Il ristoratore può predisporre velocemente la propria offerta o fare integrazioni e modifiche in tempo reale. Il cliente, dal canto suo, può col cellulare inquadrare il codice QR apposto sulle tovagliette o all'interno del locale, visualizzare il menù e interagire. Grazie all'integrazione con sistemi di intelligenza artificiale, la creazione del menù in più lingue è facilitata e per ogni piatto è possibile specificare gli allergeni.

Uno Srl fornirà agli operatori la formazione iniziale, la personalizzazione e il supporto per gestire il proprio UnoMenù. "Rispetto a soluzioni simili apparse in queste ore, UnoMenù si caratterizza per l'alto grado di innovazione e la semplicità d'uso - spiega Giancarlo Rosa, amministratore della Uno Srl - il sistema è stato creato pensando allo sviluppo digitale del comparto della ristorazione e si presta a prossime innovazioni, come ad esempio il pulsante Pronti a ordinare".