Stroncati da infezione, 2 cani salvati dai vigili a Sassari

Stroncati da un'infezione due cani randagi rischiavano di morire ma sono stati soccorsi dagli agenti della polizia locale di Sassari e dai barracelli e trasportati all'ospedale veterinario di via Venezia, dove si trovano ora ricoverati in gravi condizioni. La polizia municipale è stata avvisata da alcune volontarie che a loro volta avevano ricevuto diverse segnalazioni riguardo a tre cani randagi in cattive condizioni di salute, nella zona di Piandanna. Gli agenti, con la collaborazione dei barracelli, però, ne hanno trovato due, mentre il terzo è scappato, che sono stati consegnati alle cure dei veterinari.