Stroncato giro di prostituzione a Carbonia, un arresto

Affittava a giovani donne sudamericane le stanze della sua casa per prostituirsi, le andava a prendere alla stazione ferroviaria e all'aeroporto e consigliava loro come inserire nelle bacheche Internet i messaggi per gli incontri a luci rosse. Un 59enne di Carbonia è stato arrestato per favoreggiamento della prostituzione. Sequestrata la sua abitazione a Cortoghiana, trasformata in casa d'appuntamento.

Le indagini dei carabinieri sono partite l'estate scorsa quando hanno notato, durante i consueti controlli alla stazione ferroviaria, uno strano via vai, sia di giorno che di notte, di ragazze straniere e di uomini di diverse età che arrivavano da altri Comuni. Tutti erano diretti in una abitazione di Cortoghiana. I militari hanno deciso di effettuare una serie di verifiche su Internet, scoprendo in alcuni siti di incontri gli annunci a luci rosse.

Sono iniziati quindi pedinamenti e appostamenti che hanno consentito di appurare come il 59enne mettesse a disposizione delle ragazze le stanze della sua abitazione dove avvenivano gli incontri con i clienti. Oltre a consigliare loro come inserire online gli annunci, a volte procacciava lui stesso i clienti. Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Carbonia hanno fatto scattare il blitz. L'uomo è stato arrestato e adesso si trova ai domiciliari.