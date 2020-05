Fase 2: una app per gestire presenze in spazi pubblici

Dalla Sardegna arriva una soluzione per la riapertura degli spazi pubblici nella fase 2: una App gratuita chiamata Mobilit'App Ultimo prodotto della software house sarda Atlas, permette di gestire le presenze dei cittadini nelle aree pubbliche "senza mai ledere il diritto alla privacy", promettono gli sviluppatori.

"Mobilit'App - afferma Walter Piras ceo di Atlas - è un'applicazione Mobile disponibile dal 5 maggio negli store Apple e Android fruibile anche da tablet e Pc, progettata e realizzata appositamente per facilitare la gestione della fruibilità di luoghi pubblici e spazi aperti all'interno dei comuni". Attraverso un calendario sempre disponibile, il cittadino potrà prenotare la sua presenza, o della sua famiglia, in uno spazio pubblico (parchi, giardini, strutture sportive, spiagge, musei cittadini, aree archeologiche, mercati civici) per il tempo necessario allo svolgimento delle attività desiderate.

L'amministrazione comunale che sceglie di avvalersi dei servizi di Mobilit'APP deve semplicemente indicare la posizione, la grandezza, i posti disponibili e gli orari di apertura di ogni singola area pubblica cittadina della quale si ha la necessità di contingentare ingressi e utilizzo. Il controllo sugli accessi alle aree pubbliche soggette a contingentamento, potrà essere seguito verificando le presenze tramite QR code.