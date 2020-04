Museo archeologico Cagliari, podcast per arte senza barriere

(ANSA) - CAGLIARI, 22 APR - Il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari sposa ancora una volta le buone prassi per l'accesso alla cultura per tutti, rispondendo così all'appello lanciato dal Museo Tattile Statale Omero di Ancona per esprimere attraverso i diversi canali social, la vicinanza alle persone con disabilità. Di qui la partecipazione all'edizione speciale della "Biennale ArteInsieme - cultura e culture senza barriere", con una serie di podcast che saranno pubblicati online ogni settimana.

Si parte giovedì 23 aprile. Di volta in volta un reperto particolarmente significativo sarà raccontato attraverso un breve audio che ne descriverà tra i vari aspetti, la forma, il colore e il materiale. Tutti da casa potranno continuare a seguire il Museo, conoscerne e apprezzarne la bellezza, le storie, i reperti. L'iniziativa si inserisce nel contesto delle campagne di comunicazione #iorestoacasa #laculturanonsiferma e #museichiusimuseiaperti. (ANSA).