Coronavirus: Istentales, una canzone per raccogliere fondi

S'intitola "Insieme ce la faremo" la nuova canzone degli Istentales, scritta per raccogliere fondi per l'emergenza coronavirus. "Un bambino sorride alla madre sull'uscio di casa - la prima strofa del testo - sembra quasi un saluto, ma forse una addio, e lui non lo sa". "Io, Luca e Sandro - racconta il cantante del gruppo nuorese Gigi Sanna - abbiamo suonato e registrato il brano ognuno a casa sua. Con noi tre hanno suonato anche Daniele Barbato, co-autore della canzone, Marino Maillard e Giampiero Carta.

E' una canzone che parla di questo triste momento che stiamo attraversando tutti quanti - spiega Sanna - e che dobbiamo assolutamente superare insieme con animo e costanza. Il videoclip, curato da Paul Dessanti, con la partecipazione degli amici della Protezione civile e degli anestesisti del Santissima Annunziata di Sassari, può essere visto sui canali social e chiunque può fare una donazione, anche di un euro, per dare in beneficenza a chi più ha bisogno in questo momento. Vi prego - è l'appello finale di Sanna - aiutateci e aiutiamoci, tutti insieme, sardi e italiani. Insieme ce la faremo".