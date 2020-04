Oristano, positivo medico al San Martino

Su 82 tamponi a cui sono stati sottoposti medici, infermieri, operatori socio-sanitari e personale ausiliario addetto alle pulizie dell'ospedale San Martino di Oristano, uno solo è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di un medico che non è venuto in contatto con il paziente positivo dimesso dal reparto alcuni giorni fa e che è stato posto in isolamento domiciliare. Negativi invece tutti i test degli operatori sanitari che avevano preso in carico il paziente.

I tamponi sono stati effettuati su tutto il personale dell'Unità operativa di Medicina interna dell'ospedale oristanese. "I risultati dei test conclusi oggi, uniti a quelli di ieri relativi al personale del Servizio di Nefrologia e Dialisi, che erano tutti negativi, sono la dimostrazione che le procedure di sicurezza vengono correttamente adottate dal nostro personale e che il contagio del paziente positivo di alcuni giorni fa non è avvenuto all'interno dell'ospedale San Martino" afferma il direttore della Assl Mariano Meloni.