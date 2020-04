Muore ex assessore del Comune di Cabras

In Sardegna si registra ancora una vittima per il coronavirus. Durante la notte è morto l'ex assessore al Comune di Cabras, Sergio Troncia, di 60 anni. Era ricoverato dal 20 marzo all'ospedale Santissima Trinità ed era il primo caso di coronavirus riscontrato a Cabras. Troncia era molto conosciuto in paese, era stato assessore con delega alla Cultura, dal 2008 al 2013, e negli anni aveva sempre svolto un ruolo attivo per la comunità.

"Esprimo il cordoglio personale e di tutta la comunità di Cabras alla famiglia - ha detto all'ANSA il primo cittadino Andrea Abis - era ben voluto da tutti i cittadini". Sulle pagine Facebook molti i messaggi di cordoglio. "Il circolo del Partito Democratico si unisce, commosso, al dolore della famiglia e di tutta la comunità di Cabras, per la prematura scomparsa dell'amico Sergio Troncia - si legge nella pagine Facebook dei dem di Cabras - Di Sergio vogliamo ricordare la grande passione politica e l'assidua dedizione nel prodigarsi, per il bene esclusivo di tutta la sua comunità".