Coronavirus: mappa online per le consegne a domicilio

Una mappa delle consegne a domicilio per non muoversi da casa durante l'emergenza coronavirus. L'ha realizzata Confesercenti provinciale di Cagliari con un portale internet denominato "LaSpesaACasaTua". Si tratta di una iniziativa dedicata alle imprese che in questo momento non hanno altro modo per continuare la loro attività se non tramite le consegne il progetto riguarda tutti i settori merceologici.

"Le imprese saranno divise per comune di appartenenza - commenta Nicola Murru, direttore della Confesercenti Provinciale di Cagliari, Noi abbiamo scelto di suddividere tra settore non alimentare (pensiamo ai casalinghi o alle attività che vendono prodotti per il riscaldamento, oppure anche agli artigiani che rientrano tra le attività essenziali), settore alimentare (sia in sede fissa che i commercianti su rea pubblica, che possono prendere le ordinazioni e consegnare) e il settore dedicato alle attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie o anche bar)".

Per aderire è sufficiente compilare una scheda di adesione e inviarla all'indirizzo mail domicilio@confesercenticagliari.it oppure chiamare il numero di telefono 070402370. "Abbiamo scelto di non far spendere un centesimo alle imprese che decideranno di aderire all'iniziativa" sottolinea Marco Medda, presidente provinciale Confesercenti- Secondo noi si tratta della "prova tecnica" per creare le condizioni per fare meglio della grande distribuzione, grazie alla capillarità e alla specializzazione dei piccoli negozi nel territorio".Il sito internet è online da oggi e sarà continuamente aggiornato.