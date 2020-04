Aggredito a colpi di roncola, due fermati a Sagama

Tentato omicidio a Sagama, in provincia di Oristano: un allevatore del posto, Marcello Zucca , 48 anni, è stato aggredito in località Nuratolu a colpi di roncola da un gruppo di persone, due delle quali sono già state identificate e portate in caserma. L'uomo, ferito alla testa, è in gravi condizioni ed è stato trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale di Sassari. Due dei presunti aggressori sono stati identificati dai carabinieri della Compagnia di Macomer e portati nella caserma di Suni per l'interrogatorio, per altri due sono in corso le ricerche nelle campagne di Tresnuraghes. L'indagine è coordinata della Procura di Oristano.