Bonificate acque Tonnara a Carloforte

(ANSA) - CAGLIARI, 02 APR - Gli uomini della Capitaneria di Porto di Sant'Antioco hanno portato a termine un'opera di bonifica dei fondali marini e di uno specchio acqueo antistante la Tonnara di "Cala Vinagra" a Carloforte. Da dieci anni permanevano sul fondale, in stato di completo abbandono, una grande quantità di residui di un impianto fisso di pesca inutilizzato, insieme a materiale semi sommerso, privi di segnali di pericolo. .Sull'area interessata vigeva l'ordinanza di interdizione della navigazione sin dal 15 giugno 2010.

Complessivamente sono state raccolte 10 ancore del peso di circa 300 kg ciascuna, 1.000 metri di catene dal peso complessivo di 5 tonnellate e un ammasso di reti intrecciate in cavo di nylon di vari diametri stimati in circa 8 tonnellate che erano abbandonate in un'area marina di circa 500 ettari di estensione.

(ANSA).