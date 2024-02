All'Ariston torna a sorpresa Ibrahimovic

Ritorno a sorpresa all'Ariston per Zlatan Ibrahimovic, che ha co-condotto Sanremo con Amadeus tre anni fa. Entra dalla platea e poi scherza con il direttore artistico sulla necessità di un ricambio alla guida del festival. "Tu hai 61 anni, io 42 e ho smesso, perché ho ascoltato il mio corpo". "Sono qui per proteggerti da te stesso, ti ricordi i casini che hai combinato l'anno scorso?". Ibra chiede di poter salire sul balconcino reale. "Ma lì - dice Amadeus - ci è andato Mattarella". "Perché? Quanti gol ha fatto", replica. Poi va a sedersi in prima filma: "ma se ti vedo stanco chiamo il cambio, qui fuori c'è la fila di presentatori".