Sanremo 2024, la terza serata: ospiti all'Ariston Russell Crowe e Eros Ramazzotti

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Va Pensiero all'Ariston, si festeggia il canto lirico italiano nell'Unesco - Notizie - Ansa.it

"Il 7 giugno in diretta in mondovisione su Rai1 andrà in onda dall'Arena di Verona il più grade evento d'opera mai realizzato, con 50 professori d'orchestra e 300 artisti del coro, per il centenario della morte di Puccini". (ANSA)