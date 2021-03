Covid: nuova tecnica diagnostica per migliorare le terapie

(ANSA) - BARI, 27 MAR - Una nuova tecnica diagnostica per migliorare la terapia nei pazienti Covid 19. È stato attivato presso l'unità operativa di Patologia Clinica dell'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei" un nuovo supporto diagnostico, attualmente unico nella ASL Bari, dedicato ai pazienti affetti da Covid 19: la fenotipizzazione linfocitaria, un esame - è detto in una nota - di grande importanza nella diagnosi delle malattie del sangue e del sistema immunitario mediante Citometria a flusso.

"La Citometria - spiega Giovanni Dirienzo, responsabile della Patologia Clinica dell'Ospedale di Altamura - è una tecnica che consente lo studio delle cellule del sangue con l'utilizzo di anticorpi monoclonali e rileva la presenza o l'assenza di specifici antigeni presenti sui globuli bianchi definendo l'immunofenotipo di base". Lo studio, eseguito su un semplice prelievo di sangue intero, permette di ottenere, attraverso l'identificazione di determinati antigeni, molteplici informazioni sulla valutazione dell'aggressività della malattia o la possibile responsività alle terapie.

Questo esame - rimarca Dirienzo - è come "una fotografia ad alta definizione delle cellule del sangue e consente di giungere ad una diagnosi più precisa. Quanto migliori e particolareggiate saranno le informazioni messe a disposizione dei clinici, tanto più essi potranno calibrare e adeguare le terapie. Esiste, infatti, una stretta correlazione tra la gravità della malattia e la fenotipizzazione che noi studiamo". (ANSA).