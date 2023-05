Cgil Puglia, precariato e lavoro nero nemici della sicurezza

(ANSA) - BARI, 11 MAG - "Precariato e lavoro nero e grigio sono i primi nemici della sicurezza sul lavoro in un contesto di forte disoccupazione e richiesta di occupazione, soprattutto da parte di giovani e donne". Lo ha detto il segretario generale di Cgil Puglia, Pino Gesmundo, a Bari in occasione della presentazione del progetto 'Cultura della sicurezza: salvaguardia della vita'.

"Oggi vogliamo interloquire con quella parte sana delle imprese che rispetta le regole - ha aggiunto -. Se un'organizzazione criminale causasse 80 feriti al giorno, e oltre 70 morti all'anno, sarebbe emergenza nazionale". Per Gesmundo "deve essere così anche per la sicurezza e gli infortuni sul lavoro, in tutti settori".

Proprio il tema della salute e della sicurezza sul lavoro è centrale nella mobilitazione che Cgil sta portando avanti con Cisl e Uil a livello nazionale, ha spiegato Gesmundo, "con manifestazioni a Bologna, Milano e il 20 maggio prossimo a Napoli".

"Chiediamo di eliminare - ha concluso - i subappalti a cascata e incontrollati, chiediamo di smetterla con la giungla dei contratti precari, di favorire il pensionamento per chi è in età avanzata e svolge lavori gravosi e usuranti, che sono quelli più a rischio". (ANSA).