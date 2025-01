Protesta agricoltori nel Foggiano, trattori in presidio

Gli agricoltori del Foggiano sono scesi nuovamente in piazza per protestare contro la crisi del settore, provocata anche dalla siccità, e chiedere interventi urgenti. Sono in presidio da questa mattina lungo la statale 17 che unisce Foggia a Lucera, a pochi chilometri dalla cittadina, vicino a un distributore di carburante. Una trentina di trattori hanno già raggiunto l'area, come conferma il rappresentante dell'Associazione agricoltori italiani di Puglia, Antonio De Rosa. Altri presidi sono in fase di allestimento nella provincia.

"Arriveremo a una cinquantina di trattori entro la serata - spiega De Rosa -. Stiamo organizzando i termini della manifestazione che si terrà tra qualche giorno, a fine gennaio".

Si tratta di un presidio fisso degli agricoltori, pronti a invadere le strade della provincia come accaduto lo scorso anno.

"Dopo vari tavoli tecnici nulla è cambiato - prosegue De Rosa - Anzi, la situazione è peggiorata drasticamente. Abbiamo una gravissima siccità, che sta mettendo in ginocchio gli agricoltori, oltre agli elevati costi di produzione e alla fauna selvatica incontrollata. Abbiamo necessità di risposte e provvedimenti".



