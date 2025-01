Municipio danneggiato a Bari, c'è scritta 'Vendetta per Ramy'

(v. 'Imbrattata e danneggiata la sede...' delle 08:56) Sul muro della sede del 'Municipio 1' vandalizzato a Bari c'è anche una scritta "Vendetta per Ramy", il 19enne morto il 24 novembre scorso a Milano cadendo da uno scooter che veniva inseguito dai carabinieri. Non è chiaro se la scritta fosse comparsa già nei giorni precedenti o se sia stata realizzata contestualmente all'assalto della scorsa notte.

Su una delle due porte d'accesso del Municipio è stata anche lasciata una lettera, forse di rivendicazione, che è stata acquisita dagli investigatori. L'altra porta è stata colpita da una bomba carta. Le finestre sono state prese a martellate e imbrattate con vernice rossa.

La presidente del Municipio, Anna Maria Ferretti, evidenzia che "siamo sconcertati per quanto accaduto: ovviamente - afferma - non è un atto vandalico come all'inizio si era pensato ma un gesto dimostrativo. Siamo in attesa di avere informazioni dalle forze dell'ordine che hanno acquisito una lettera apposta sul portone d'ingresso che è fortemente danneggiato, e dalla polizia locale che ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza".

"Comunque - conclude - siamo tranquilli, nel senso che come Municipio siamo sempre al servizio di tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, così come abbiamo sempre risposto a ogni richiesta di aiuto anche dei cittadini stranieri".



