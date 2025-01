Municipio danneggiato a Bari, sindaco 'è un episodio grave'

"Quello che è accaduto alla sede del 'Municipio 1' è un episodio molto grave, da condannare fermamente". Lo dichiara il sindaco di Bari, Vito Leccese, commentando il danneggiamento della sede del Municipio di via Trevisani nel quartiere Libertà, dov'è stata realizzata anche una scritta "Vendetta per Ramy". A quanto si apprende, nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza si vede un gruppo di due-tre ragazzi che danneggiano la sede, rompendo le finestre, lanciando una bomba carta e sporcando tutto con una vernice rossa. Sarebbero stati loro a realizzare anche la scritta ma, su questo punto, sono ancora in corso verifiche da parte della Polizia locale e della Digos.

"Non esiste alcuna motivazione che possa giustificare un atto oltraggioso nei confronti di un'articolazione fondamentale del Comune", aggiunge Leccese assicurando che "sarà intensificato negli orari di chiusura il presidio della Polizia locale" che già è attivo quando gli uffici sono aperti al pubblico. Leccese, che si dice fiducioso nell'esito delle indagini della polizia, esprime "piena solidarietà alla presidente di Municipio, Annamaria Ferretti, ai consiglieri municipali e a tutti i dipendenti che ogni giorno lavorano al servizio della città".

"Andrò avanti con il mio lavoro, insieme a tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione, affinché quella che in questi sei mesi è diventata a tutti gli effetti la casa dei quartieri continui a tenere le porte aperte ai cittadini di tutte le nazionalità", continua Ferretti spiegando che finora è emerso "che non si sarebbe trattato di un atto vandalico ma dimostrativo". "Sono fermamente convinta che il Municipio debba essere presidio di accoglienza, ascolto e confronto e su questa strada continueremo senza alcuna esitazione", conclude Ferretti.





