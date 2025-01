Rettore UniBa, 'accogliere per favorire le contaminazioni'

"Cosa si dirà di noi fra cento anni? Che si è preferito passare dalla gestione alla progettazione, che si è capito come fosse necessario tracciare traiettorie fondate sull'accoglienza per favore le contaminazioni non solo delle merci ma anche dei popoli". E' uno dei passaggi del discorso del rettore dell'università Aldo Moro di Bari, Stefano Bronzini, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2024-2025 e delle celebrazioni per i cento anni.

Bronzini ha fatto ricorso a un personaggio inventato, Futura, immaginando l'inaugurazione fra cento anni e rivolgendosi più volte alla ministra Anna Maria Bernini, presente nel teatro Petruzzelli. "Questa è una festa - ha detto -. Quindi non parleremo di finanziamenti, non ci sarà spazio per le lamentele".

Bronzini, facendo ricorso alla metafora dell'inaugurazione nel 2125, ha evidenziato che "il calo demografico" è uno dei problemi" e che sarebbe "sufficiente pensare a nuovi percorsi scolastici" in modo "che non allontanino dall'università".

Bronzini ha poi spiegato che "avremmo bisogno di un progetto industriale del Paese per poter interloquire" e che "l'eliminazione dei test per i corsi di Medicina non significa eliminazione del numero chiuso. La soluzione del primo semestre aperto a tutti, con i test successivi" pone però problemi perché bisogna "ridisegnare i percorsi di studio". Bronzini ha chiarito che sarebbe utile aumentare "il numero dei percorsi legati alle professioni sanitarie" e garantire "la sopravvivenza di alcune scuole di specializzazione mediche in difficoltà".

Poi, infine, un passaggio sulla sua ultima inaugurazione da rettore: "E' stato bellissimo, ma le esperienze sono bellissime se finiscono. Il prossimo 30 settembre finirà il mio mandato, mi potrete confinare in una cornice e appendere al muro". Il rettore è stato salutato da una standing ovation.



