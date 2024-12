Sequestrati fuochi d'artificio per 1,4 tonnellate e giocattoli

Finanzieri della compagnia della guardia di finanza di Gallipoli hanno individuato a Tuglie un grande esercizio commerciale collegato ad una serie di depositi abusivi, che fungeva da centro di stoccaggio illecito per la vendita al dettaglio di fuochi d'artificio e giocattoli di marchi contraffatti. Nei locali sono stati sequestrati 37mila fuochi d'artificio per un totale di 1,4 tonnellate e 2,5 quintali di polvere esplosiva, e 37mila giocattoli di marchi contraffatti come 'Disney, Marvel, Pokémon, Nintendo, Mattel e Pop!'. Molti dei fuochi d'artificio sequestrati avevano un alto potenziale esplosivo ed erano conservati nel seminterrato del negozio senza autorizzazione e insieme con materiale altamente infiammabile. I due gestori dell'attività sono stati denunciati per detenzione e commercializzazione illegale di prodotti esplodenti e di contraffazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA