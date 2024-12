Neri per caso e Orchestra giovanile, concerto per bimbi malati

Saranno i Neri per caso, accompagnati sul palco dall'Orchestra Giovanile della Magna Grecia, i protagonisti del concerto "La solidarietà in musica", che si terrà per mercoledì 18 dicembre, alle ore 20, al teatro Orfeo di Taranto, per raccogliere fondi a favore del reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata.

Giunto quest'anno alla quinta edizione, è ormai un appuntamento consolidato per il Natale tarantino, sempre sold-out e che ha visto alternarsi sul palco, negli anni, anche le fanfare e bande delle Forze Armate, gruppi gospel e artisti noti.

L'evento è stato presentato nella sede della direzione generale dell'Asl alla presenza del direttore generale Vito Gregorio Colacicco, del direttore dell'unità di oncoematologia pediatrica Valerio Cecinati, del direttore sanitario Sante Minerba, dell'organizzatore Francesco Saracino, del presidente dell'AGtoe (associazione dei genitori tarantini di Oncoematologia), Floriano Dandolo, e di Silvio Busico, presidente di Its Academy Mobilita, tra i partner privati.

Il concerto spazierà dalla musica classica a quella moderna, ai canti di Natale. Ci sarà la partecipazione degli studenti dell'Istituto Maria Pia, che hanno realizzato degli spot promozionali del concerto, mentre Michele Riondino invierà un videomessaggio. Il concerto sarà presentato dal giornalista Gianmarco Sansolino.

Confermato l'obiettivo solidale dell'iniziativa: i fondi raccolti verranno devoluti al reparto di Oncoematologia pediatrica Nadia Toffa dell'ospedale SS. Annunziata di Taranto, per il tramite dell'Agtoe. Saranno utilizzati per finanziare attività di ricerca, o una borsa di studio, "poiché - spiega l'azienda sanitaria - la cura non può prescindere dalla ricerca e l'obiettivo è quello di poter offrire anche a Taranto le cure migliori, più innovative e più efficaci".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA