Importuna donna e si scaglia contro agenti, arrestato a Taranto

La polizia ha arrestato un 26enne di Taranto che ha importunato una passante e poi ha cercato di aggredire sia gli agenti intervenuti in seguito a una segnalazione giunta alla centrale operativa che i sanitari del 118. Il giovane, sottoposto ai domiciliari, deve rispondere dei reati di resistenza, violenza, minaccia, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.

Il personale delle sezione Volanti, intorno alle 2 della scorsa notte è intervenuto in via Berardi in soccorso di una donna che, estremamente agitata, ha chiesto aiuto per la presenza dell'esegitato che, in stato di alterazione psicofisica dovuta presumibilmente all'assunzione di alcool e droghe, avrebbe cercato di aggredirla.

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno individuato il giovane che sin da subito ha mostrato un atteggiamento violento e ostile. Dopo qualche momento di concitazione, il 26enne è stato immobilizzarlo e, con l'ausilio del personale del 118, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale SS. Annunziata.

Considerato il protrarsi del comportamento violento i sanitari sono stati costretti a sedarlo.

I poliziotti hanno anche recuperato un piccolo involucro contente circa tre grammi di hashish che il giovane custodiva nelle tasche del giubbotto.



