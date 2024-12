A Bari consegnati Nicolini d'oro, premiate sette personalità

Questa mattina, come da tradizione, il sindaco di Bari Vito Leccese ha consegnato i Nicolini d'oro, il premio promosso al circolo Acli-Dalfino, e conferito nel giorno di San Nicola a cittadini o realtà che si sono distinti per il loro impegno. Il sindaco ha reso anche omaggio, nel trentennale della sua morte, a Enrico Dalfino, sindaco di Bari nel 1990-91.

Leccese ha ricordato "un uomo e un sindaco che ha lasciato una traccia indelebile nella storia della nostra città". "Nel 1990 - ha detto - fu il candidato più votato del suo partito nel corso delle elezioni comunali, anche grazie alle sue straordinarie doti umane".

Successivamente sono stati consegnati i riconoscimenti.

Premiati Jasmine Pignatelli (artista di origini canadesi) per la sezione cultura; Fondazione Ciao Vinny (promuove la sicurezza stradale in tutta la Puglia) per la sezione sociale; Antonio Cavallo (fondatore e direttore della rivista 'La polizia municipale') per la polizia locale; Associazione sportiva Angiulli (dal 1906 punto di riferimento per lo sport in città) per la sezione sport; Don Angelo Romita (parroco della città vecchia) per la sezione religione; Nicola Petruzzelli (direttore dell'istituto penitenziario minorile di Bari Nicola Fornelli) per la sezione sociale; Michele Pesce (gioielliere) per la sezione commercio.



