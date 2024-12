Travestiti da finanzieri rapinano famiglia in casa, nel barese

Una famiglia è stata rapinata venerdì pomeriggio mentre era nella propria abitazione a Margherita di Savoia, nel nord Barese. Ad agire sarebbero state quattro persone che indossavano "machere di gomma e pettorine della Guardia di finanza". Una di loro impugnava un fucile. Nessuno è rimasto ferito. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

A raccontare la vicenda è stata una delle tre vittime. Si tratta del capofamiglia, un 60enne del posto che lavora come guardiano. "Quello che è successo non lo auguro a nessuno", dice piangendo in un video postato sui social. Accanto a lui c'è la moglie, di pochi anni più giovane, in lacrime. "Erano in quattro, indossavano le pettorine della Guardia di finanza e maschere in gomma. Uno aveva un fucile a canne mozze - prosegue il 60enne - ho sentito urlare mia moglie e mia figlia. Sono uscito dal magazzino e le ho viste assieme ai quattro banditi.

Non ho capito più niente, mi è passata la vita davanti", aggiunge spiegando di aver visto "delinquenti così solo in televisione: sembravano professionisti, dei paramilitari".

"Non siamo miliardari, siamo gente che lavora e se sono arrivati a questo, se sono arrivati a entrare nelle case della povera gente per pochi euro vuol dire che davvero non c'è più niente", prosegue scoppiando in lacrime. Il bottino della rapina ammonta a pochi euro.



