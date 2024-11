Castrogiovanni, 'donare il sangue per aiutare il prossimo'

"Donare il sangue è indolore e gratuito. Noi esseri umani ci basiamo sulla convivialità, quindi poter aiutare il prossimo con un gesto che non costa niente e che dura dieci o 15 minuti è una grande possibilità". Lo ha detto a Bari l'ex capitano della nazionale italiana di rugby, Martin Castrogiovanni, ospite oggi del Villaggio della salute allestito a Bari.

L'atleta argentino è testimonial della campagna del ministero della Salute per le donazioni di sangue. "Nella vita - ha aggiunto - è importante prevenire, perché l'unica cosa veramente importante che abbiamo è la salute e la dobbiamo tenere molto stretta". Castrogiovanni ha raccontato di aver "fatto la campagna della donazione del sangue senza aver mai donato in vita mia, questa campagna è servita per sensibilizzare me più che le altre persone".

Quanto allo sport, "è un corretto stile di vita - ha detto - e dobbiamo cominciare con i bambini a far capire loro quanto sia importante, perché lo sport è una forma di prevenzione. Insieme alla prevenzione può far sì che tutta la popolazione goda di buona salute". L'ex campione ha aggiunto che "questo villaggio mi piace perché dà la possibilità a tutti di poter capire se sono in buona salute perché prima iniziamo e meglio è. Possiamo risolvere un problema prima che sia troppo tardi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA