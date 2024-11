Repetto, 'un nuovo gruppo 883? Mai senza Pezzali'

"Io non farei mai un gruppo 883 senza Max Pezzali. Ci sono molte tribute band in Italia che fanno le cover degli 883 e meno male. Si possono celebrare queste bande qui, ma una discografia degli 883 con me e senza lui mai". Così Mauro Repetto, paroliere e cofondatore degli 883, tra gli ospiti del Tedx Taranto che si sta svolgendo al teatro Orfeo.

"Un caffè con Max Pezzali? Magari una birra, una Guinness nera o Tennent's rossa - ha aggiunto - come all'epoca, come al bar del turista, quado guardando una ragnatela, in diagonale su una finestra del bar, lui disse: hanno ucciso l'uomo ragno.

Vedendo una ragnatela, lui ha tirato fuori questa frase. Quindi mi piacerebbe bere una birra nello stesso bar, è chiaro".

Quanto al successo della serie Tv in onda su Sky dedicata alla storia degli 883, Repetto ha detto che "sia io che lui siamo utenti e come consumatori di pop guardiamo anche noi questa serie con un occhio di divertimento, una cosa leggera, una fiction un po' romanzata. Però, in quanto consumatore di cultura pop sono contento".

"Io - ha concluso Repetto - sono in pieno tour con 'Alla ricerca dell'uomo ragno' in tutta Italia ed è un grande piacere.

Il vero potere dell'uomo ragno se ci pensiamo non è la ragnatela, volare, ma è mettercela tutta, il sorriso sulle labbra, arrivare a fine giornata e dire: vada come vada, io ce l'ho messa tutta. Questo è il super potere che abbiamo tutti dentro di noi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA