Gigi D'Alessio aggiunge terza data al Palaflorio di Bari

Tripletta a Bari per Gigi D'Alessio con "Gigi Palasport": il tour invernale nei Palazzetti da nord a sud d'Italia arriva al Palaflorio con un nuovo terzo appuntamento il 9 dicembre oltre ai live già annunciati del 22 e 24 novembre.

Dopo il successo del tour estivo, Gigi riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di carriera: "Non dirgli mai", certificato disco di platino, "Non mollare mai", "Il cammino dell'età", "Mon amour", "Quanti amori", "Como suena el corazon", "Una magica storia d'amore", "Un nuovo bacio", "Annarè", "Fotomodelle un po' povere", e tanti altri ancora. Ma ci saranno anche le canzoni dall'ultimo album "Fra", come "Una Magica Storia D'Amore" e "Io Vorrei" che hanno già conquistato il disco d'oro.

Sul palco è accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D'Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D'Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D'Ambra (tastiere e programmazione).

I nuovi concerti si concluderanno il 21 dicembre all'Unipol Forum di Milano con "Gigi for XMAS, La festa…".



