Aggrediscono e tentano di rapinare anziano, 2 arresti a Taranto

Due uomini di 42 e 45 anni, di nazionalità marocchina, sono stati arrestati a Taranto dagli agenti della polizia di Stato per tentata rapina aggravata ai danni di un anziano. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, supportate dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della stazione ferroviaria del capoluogo ionico, l'anziano era nell'atrio della biglietteria quando i due uomini l'avrebbero avvicinato e aggredito nel tentativo di strappargli via il portafogli.

Ad allertare i poliziotti sono stati alcuni viaggiatori che hanno così evitato il peggio. Il pensionato è stato subito soccorso: ha riportato qualche escoriazione e alcuni lividi. I presunti autori dell'aggressione sono stati individuati non solo attraverso i frame, ma anche grazie alle testimonianze fornite da chi era in stazione. I due uomini sono in carcere mentre gli agenti hanno sequestro il coltello che uno di loro aveva nascosto.



