Fonti, 'gli accessi ai conti spiati con relativa facilità'

(V.: 'Fonti procura, banca non ha comunicato...' delle 13.42) Gli accessi ai dati dei correntisti di Intesa Sanpaolo effettuati nel corso degli anni dall'ex dipendente Vincenzo Coviello sarebbero avvenuti con relativa facilità. Secondo quanto emerso finora dalle indagini, Coviello - dipendente di livello medio - avrebbe semplicemente cercato nei sistemi della banca i nominativi di determinate persone (tra cui la premier Giorgia Meloni, i ministri Santanché, Fitto e Crosetto, il presidente del Senato Ignazio La Russa) e avrebbe avuto accesso ai dati dei conti.

Coviello, insomma, non avrebbe hackerato alcun sistema di sicurezza. La Procura di Bari indaga per capire se il 52enne abbia agito con qualcuno o per conto di qualcuno. Ieri, a Coviello sono stati sequestrati telefoni, pc, tablet, supporti informatici sia personali che di lavoro: il 52enne, originario di Bitonto (Bari) lavorava nel distaccamento di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) della filiale Agribusiness di Barletta.





